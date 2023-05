Sorrento, verso la semifinale della Poule Scudetto: l'avversaria, le date delle partite e il regolamento

Il Sorrento ha vinto il Gruppo 3 della Poule Scudetto e ha conquistato il pass per la semifinale. La Lega Nazionale Dilettanti, con un comunicato ufficiale, ha diramato il calendario del prossimo turno. A sfidare la squadra di Vincenzo Maiuri sarà il Lumezzane, l’altra sfida metterà davanti Sestri Levante e Pineto. Prima gara in trasferta per la brigata rossonera che scenderà in campo domenica 28 maggio alle ore 14.30. Il ritorno invece sarà previsto per il 4 giugno, alle ore 16.00.

Programma gara semifinale andata del 28 maggio 2023 – ore 14,30

LUMEZZANE – SORRENTO

Programma gara semifinale andata del 31 maggio 2023 – ore 16,00

SESTRI LEVANTE – PINETO

Programma gare semifinali ritorno del 4 giugno 2023 – ore 16,00

SORRENTO – LUMEZZANE PINETO – SESTRI LEVANTE

Il Lumezzane, qualificatasi come miglior seconda, e giocando nel Girone 1, è stata inserita tra le “teste di serie” assieme al Sestri Levante, affinché non ci sia la sfida in semifinale tra le due. Le avversarie, Sorrento e Pineto dunque, sono state determinate dal sorteggio.

Il regolamento

La semifinale si gioca tra andata e ritorno, l’alternanza è stabilita dal sorteggio. In caso di parità nel doppio confronto, prevale la squadra che ha segnato più gol in trasferta. In caso di ulteriore parità si disputano i calci di rigore senza tempi supplementari. La finale della Poule Scudetto andrà in scena il 10 giugno, si giocherà in gara secca e in campo neutro (individuato dalla Lega Dilettanti). In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si disputano direttamente i calci di rigore.