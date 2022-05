Sorrento, Russo in vista dell'Audace Cerignola: "Darò spazio a diversi giovani cresciuti nell'ultimo anno"

Ultima uscita stagionale per il Sorrento. Dopo il cambio di guida in panchina, con Giulio Russo che ha sostituito Renato Cioffi, i rossoneri puntano a chiudere bene il campionato seppur non ci siano più obiettivi da agguantare. La zona playoff è sfumata per qualche uscita a vuoto di troppo, ma i costieri vogliono figurare sul campo della capolista. Contro l'Audace Cerignola, ormai già promossa in Serie C, la squadra campana - archiviato il successo contro il Lavello - cercherà di raccogliere un altro bottino utile.

Il tecnico del Sorrento, in vista del match sul suolo pugliese, è pronto a lanciare una nutrita schiera di giovani: "Logicamente questo tipo di partite servono anche a far “assaggiare” la categoria ad alcuni ragazzi che il prossimo anno potranno tornare utili alla prima squadra - spiega mister Russo - e quindi dopo l’esordio da titolare di Molinini credo che darò spazio ad altri baby che ho visto crescere e maturare in questa annata. Il Sorrento, del resto, sta già programmando il futuro ed intende farlo, come da tradizione, ripartendo dai suoi giovani. Del Sorbo, classe 2004, è stato a lungo il portiere titolare della prima squadra, e poi oltre a Molinini ha già esordito Marciano, che è un altro virgulto della Juniores. In vista di domani, oltre a loro, ho convocato il terzino Russo, i centrocampisti Schettino, luzzino e Morrone e l’attaccante Boiano sia perché meritano questa soddisfazione sia perché faranno parte dei piani del club per la prossima stagione".