Sorrento, il presidente Cappiello: "Puntiamo alla salvezza in tempi rapidi e non solo. Il ritorno dei tifosi è importante"

Due giorni al ritorno del campionato di Serie D. Il Girone H, ricco del parterre campano, ospiterà il derby tra Mariglianese e Sorrento al debutto. I rossoneri, reduci da un campionato altalenante lo scorso anno, vogliono confermarsi e migliorare il cammino. La meta principale resta la permanenza nella categoria, tuttavia la società pensa in grande e punta a un percorso più prestigioso. Al Gobbato si disputerà il confronto tra la neopromossa e la formazione costiera, allenata da Renato Cioffi e con un organico caratterizzato dal mix di esperti e di nuove leve.

Il presidente Giuseppe Cappiello, intervenuto ai microfoni del club, ha fatto il punto d'inizio annata: "Si riparte con una nuova stagione che ci ha visti protagonisti sul piano societario con la realizzazione di un piano importante ovvero la fusione con gli amici dell'Accademia per dare vita al vecchio Sorrento Calcio 1945. Un'operazione che significa anche fare in modo che i giovani abbiano una maggiore identità e si riconoscano ancora di più nei nostri colori. Possiamo dire che ormai il Sorrento è completo, ci vede protagonisti con la Prima Squadra, con la formazione Juniores, con l'intero settore giovanile e col calcio a cinque".

Il patron ha espresso anche l'obiettivo che il Sorrento cercherà di perseguire: "Dobbiamo cotninuare su quella che è la strada intrapresa da qualche anno, puntiamo sulla valorizzazione di giovani. Non è un caso il ritorno del mister Renato Cioffi, ha sempre lavorato bene con i giovani. Il traguardo stagionale è quello di conseguire la salvezza nei tempi più rapidi, ma il nostro passato recente ci ha dimostrato che possiamo raggiungere obiettivi più ambiziosi".

Infine, una battuta sul rientro dei supporters rossoneri: "Dopo la pausa per l'emergenza che si è venuta a creare, il ritorno del dodicesimo uomo in campo sarà fondamentale. I tifosi del Sorrento sono particolari, sono competenti ed esigenti. Sono anche molto calorosi, ricordo le trasferte e ci sono persone che ci hanno seguiti per tutta l'Italia. Il loro ritorno è importante".