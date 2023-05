Sorrento, patron Cappiello: "Siamo Campioni di umiltà, abbiamo vinto con merito". E arriva la conferma per Maiuri: "Ripartiremo dal mister"

Vittoria con merito, andando oltre le aspettative stagionali. Il presidente del Sorrento, Giuseppe Cappiello, ha scelto una definizione per la promozione in Serie C: "Siamo Campioni di umiltà, ovviamente con la C maiuscola". I rossoneri, dopo aver ottenuto i tre punti sul campo dell'Angri all'ultima giornata, hanno conquistato la vetta in seguito al ko della Paganese in quel di Tivoli: "Abbiamo vinto con merito ma soprattutto con armonia e, ripeto, grazie all'umità di questo splendido gruppo e anche nel giorno più bello ha dimostrato la sua compattezza. Ho visto tanta gente piangere di gioia e mi sono emozionato anche io. Abbiamo centrato la promozione grazie al sostegno di tutti, a partire dalla signora Rosa che lavora nel magazzino e che ha coccolato questi splendidi ragazzi. Spesso si dimentica che i successi nascono fuori dal terreno di gioco e noi abbiamo uno staff sanitario di prim'ordine, una logistica importante in una realtà particolare come Sorrento e tanta disponibilità al sacrificio da parte di tutti quelli che collaborano con il club".

Il patron continua: "I ragazzi hanno seguito mister Maiuri in tutto e per tutto con uno spirito di abnegazione unico e l'allenatore ha permesso a ciascuno - attraverso un lavoro straordinario - di andare oltre i propri limiti. Ecco perché questi ragazzi scelti dal bravissimo direttore sportivo Amarante resteranno per sempre nella storia del Sorrento. Il piano stilato con Maiuri era di provare ad andare in C in due anni ed invece... Ci siamo anticipati. Non puntavamo al salto di categoria ad inizio stagione ma pensavamo di essere competitivi. Poi, ciascuno ci ha messo qualcosa in più ed eccoci qui con dodici mesi di anticipo. Logico che ripartiremo da Maiuri, anche se ce lo chiedesse il Real Madrid non lo lascerei andar via".