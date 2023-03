Sorrento-Paganese, sfida ad alta quota: sarà Giornata Rossonera, limitazioni per la tifoseria ospite

Due punti di differenza in vetta alla classifica del Girone G di Serie D e una gara dal sapore di spareggio in programma. Per il Sorrento di Vincenzo Maiuri, dopo una stagione in alta quota, è tempo di pensare alla cruciale sfida contro la Paganese. Un derby campano che si rinnova, con i costieri inseguitori diretti degli azzurrostellati, al vertice in seguito ai risultati maturati nell’ultimo weekend. I rossoneri hanno acciuffato un pesante pareggio in Sardegna sul campo dell’Arzachena, in contemporanea per i ragazzi di Domenico Giampà è arrivata una vittoria di misura contro l’Aprilia. La Paganese dunque ha staccato momentaneamente il Sorrento e si gode una settimana da capolista solitaria. Sulla costa, però, si è proiettati all’appuntamento di domenica pomeriggio, allo Stadio Italia ci saranno i riflettori puntati per il big match. La società ha indetto la Giornata Rossonera, come annunciato attraverso un comunicato ufficiale:

“Sorrento - Paganese andrà in scena domenica alle ore 15.00 a via Califano: aspettiamo il sostegno di tutto il nostro tifo, incessante dal primo all’ultimo minuto. Per l’occasione è stata indetta la Giornata Rossonera. Dunque non saranno validi abbonamenti e Gold Card. È vietata - per qualsiasi settore - la vendita ai residenti nella provincia di Salerno.

