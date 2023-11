Il Sorrento supera l'esame Monopoli con una doppietta di De Francesco

Quarta vittoria in campionato, quarto risultato utile consecutivo. Il Sorrento supera il Monopoli con una doppietta di De Francesco, la squadra di Vincenzo Maiuri si tira fuori dalla zona calda della classifica e continua a vivere un buon momento di forma. Partita molto equilibrata e avara di occasioni nella parte iniziale, le due squadre si studiano e non lasciano spazi agli avversari. Per la prima occasione bisogna attendere il 18’ con Todisco che va via a destra, entra in area e chiude l’azione con un diagonale che finisce poco distante dall’incrocio. Al 23’ Spalluto difende la sfera e serve Starita, il calciatore in maglia numero 7 allarga per D’Agostino che fa partire un sinistro impreciso. Brivido al 25’ per i costieri su un traversone di Viteritti, al 32’ Scala si libera di un avversario e sfiora il bersaglio con il destro a giro. La gara dello stadio Viviani di Potenza non si stappa, nonostante le manovre da una parte e dall’altra: le due formazioni rientrano negli spogliatoi sul risultato di parità. La ripresa si apre con una giocata di Scala disinnescata dalla retroguardia avversaria, poi Cuccurullo non inquadra. Al 54’ Starita calcia ad incrociare, la traiettoria attraversa l’area e finisce all’esterno del rettangolo verde. Al 59’ si sblocca il risultato, ci pensa De Francesco a regalare il vantaggio i suoi con una punizione che beffa Perina. Passano quattro minuti e i rossoneri sfiorano l’immediato raddoppio con un colpo di testa di Blondett. Al 76’ De Francesco disegna una traiettoria vincente da calcio piazzato, Ravasio non tocca la sfera e Perina viene beffato. Il Monopoli tenta di accorciare, ma la traversa nega la gioia a Santaniello. Al triplice fischio il Sorrento conquista una vittoria preziosa.

Il tabellino

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco (89’ Bonavolontà), Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco (78’ Messori), Vitale (89’ Vitiello); La Monica, Martignago (68’ Ravasio), Scala (78’ Panelli). A disp.: D’Aniello, Oliva, Badje, Petito, Ilardi, Kone, Caravaca. All.: Maiuri

Monopoli (4-2-3-1): Perina; Viteritti (88’ Cristallo), Fazio, Fornasier, Ferrini; Vassallo (75’ Hamlili), Iaccarino; Borello, Starita (88’ De Paoli), D’Agostino (54’ Riccardi); Spalluto (75’ Santaniello). A disp.: Alloj, Botis, Dibenedetto, Cargnelutti, De Risio, Piarulli, Simone, De Santis. All.: Tomei

Arbitro: Valerio Pezzopane di L’Aquila

Marcatori: 59’ De Francesco (S), 76’ De Francesco (S)

Ammoniti: Vitale, Todisco (S), Cristallo (M)

Espulso: 90’ Riccardi (M)