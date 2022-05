Sorrento, mister Russo: "Gli esperti mi hanno accolto benissimo, li ringrazio per l'inserimento dei giovani"

Ha ereditato una squadra senza ulteriori obiettivi da acciuffare. È arrivato in punta di piedi dopo l'ottimo percorso con la Juniores e si è integrato nel gruppo dei grandi. Mister Giulio Russo, tecnico del Sorrento, ha fatto il punto sulla stagione appena conclusa e ha parlato dell'inserimento dei giovani in Prima Squadra. Ecco quanto raccolto:

"La Juniores la sento mia perché siamo partiti proprio presto rispetto alle altre compagini del girone. I ragazzi hanno fatto sacrifici, non è stato facile: ho trovato un gruppo disponibile che ha sposato la causa e ha capito le mie parole. Gli ho fatto capire che devono mentalizzarsi per una Prima Squadra. Quest'anno era importante, l'hanno capito alla grande. È stato un cammino straordinario, è tutto merito loro. Mi sono venuti dietro e sono contentissimo. Ho questi colori attaccati alla pelle, vedere questi colori raggiungere traguardi importanti fa tanto. L'importanza riguarda la linea della società, orientata a lavorare sui giovani. Il senso di appartenenza è alla base anche degli ottimi risultati dell'Under 17, Under 16 e Under 14. Tanti ragazzi in Prima Squadra? Alcuni avevano già assaporato il calcio dei grandi, non avendo più obiettivi è stato più semplice inserirli. Disponibilità dei grandi? Ho trovato una squadra formidabile, mi hanno dato anche una mano. Gli obiettivi sono stati raggiunti, forse si poteva fare di più. A due partite dalla fine non potevo pretendere nieente. Si sono messi a disposizione, hanno lavorato ed accolto i ragazzi - che poi abbiamo fatto esordire contro Lavello e Cerignola - da fratelli più grandi. Ci tengo a ringraziare gli esperti del gruppo, credo ci siano solide basi per ripartire alla grande".