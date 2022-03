Sorrento, traguardo importante per mister Cioffi: "Sono orgoglioso"

Prestigioso traguardo in vista per mister Renato Cioffi. Il condottiero del Sorrento, nella sfida dell'infrasettimanale contro il Città di Fasano, è pronto a tagliare il nastro delle 100 panchine alla guida del club costiero. I rossoneri, nel match valido per il trentesimo turno del Girone H di Serie D, sfideranno i pugliesi in trasferta. E, dopo le sessanta marcature di bomber Ripa con i campani, anche il trainer di Cervinara è vicino a una grande meta personale. Tra D e C-2 (nella prima gestione e durante quella in corso) sono arrivate 50 vittorie con 32 pareggi e 17 sconfitte (147 gol fatti e 83 subiti):

"È un traguardo che mi inorgoglisce perché non è usuale trascorrere così tanto tempo su una panchina, seppur in due vicende separate a distanza di anni. Vuol dire che si é lavorato bene e si è ricordati con piacere. Ho tanti ricordi che mi legano al Sorrento, dai ritiri di Poggibonsi e Spoleto fino a quelli di Nusco a sfide iconiche contro Alcamo, Cosenza, Trapani e Turris. Ci siamo goduti la vetrina mediatica del match con il Cervia ma anche le sfide contro squadre di grande tradizioni quali Benevento, Andria, Catanzaro, Potenza. Dalla D alla C-1 siamo passati da pochi intimi sugli spalti dello stadio Italia al tutto esaurito. Adesso è stato bello tornare e ricominciare il discorso dal match in casa della Mariglianese fino a quello di sabato scorso contro il Nola. A Fasano facciamo 100… E speriamo che i ragazzi mi facciano un bel regalo".