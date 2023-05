Prima certezza per il Sorrento del futuro: panchina ancora a Maiuri. Il club lavora sulla questione stadio

La stagione del Sorrento prosegue. Dopo aver vinto il campionato di Serie D, superando la Paganese nella volata finale nel Girone G, la squadra rossonera è impegnata nella Poule Scudetto. Qualificatosi alle fasi conclusive della competizione, avendo ottenuto il pass dal Gruppo 3, il gruppo di Vincenzo Maiuri è chiamato a rifarsi in seguito alla sconfitta del Saleri contro il Lumezzane. L’andata della semifinale è stata amara per La Monica e compagni, battuti dai rossoblù nei minuti di recupero. Una rimonta in pochi secondi per i valgobbini che giungeranno domenica allo Stadio Italia con un punteggio da difendere. Il Sorrento dovrà provare a ribaltare il parziale per conquistare l’accesso alla finalissima.

Intanto arrivano anche primi segnali in vista del prossimo campionato di Serie C in casa costiera. Il primo riguarda la posizione del mister, con Maiuri che sarà riconfermato in panchina. L’ottimo lavoro svolto durante l’annata ha spinto la società a decidere per la permanenza dell’allenatore. Non ci saranno dunque cambi, l’ex Casertana e Cavese continuerà meritatamente la sua avventura in rossonero. Poi c’è la questione stadio da risolvere in vista dell’iscrizione al campionato. Il Sorrento infatti sarà costretto a disputare le gare casalinghe del torneo professionistico lontano dalle mura amiche: il Guariglia di Agropoli (che ha ospitato anche la Gelbison, ndr) e il Piccolo di Cercola sono le opzioni principali. Si lavora altresì su una terza ipotesi.