Sorrento, Maiuri: "Giocheremo al top la Poule Scudetto. Catania? Squadra forte e Massimino stadio glorioso"

Poco meno di una settimana fa il sorpasso in volata sulla Paganese e il ritorno in Serie C, domani l'occasione di affrontare un'altra vincitrice del rispettivo girone di Serie D. Il Sorrento di Vincenzo Maiuri si prepara alla sfida del Massimino contro il Catania per la prima giornata della Poule Scudetto. Breve dichiarazione del tecnico in vista dell'appuntamento sul suolo etneo: "Vogliamo ben figurare e per questo ci siamo allenati bene. Quando indossi la maglia del Sorrento devi sempre onorarla come questi ragazzi hanno fatto fin dal primo giorno e quindi giocheremo al massimo questa Poule Scudetto. Sarà bello confrontarsi con un'avversaria forte e farlo in uno stadio glorioso: sarà un antipasto di quello che attende il Sorrento in C".