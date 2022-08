Sorrento, prosegue la preparazione estiva. La società annuncia un nuovo difensore

Lavori in corso in quel di Roccaporena di Cascia in vista del debutto nella nuova stagione. Il Sorrento di mister Vincenzo Maiuri, impegnato nel ritiro estivo fino a sabato 13 agosto, si sta preparando per la prossima annata sportiva. L'ultimo test disputato ha premiato la squadra costiera che si è imposta sul Montespaccato - squadra di pari categoria - col risultato di 1-0. Una vittoria di misura e una partita che ha visto lo staff tecnico alternare tutti gli elementi a disposizione. A decidere la sfida ci ha pensato Mercuri all'avvio.

Nel frattempo, la società sta continuando ad operare sul mercato. L'ultimo acquisto è il difensore Mattia Bisceglia: "Il Sorrento Calcio 1945 è lieto di ufficializzare il tesseramento di Mattia Bisceglia. Il difensore di Battipaglia, classe 1999, ha vestito in passato le maglie di Olimpia Agnonese, Portici, Foligno e Cannara". Così il giocatore dopo la firma: "Sono contentissimo di approdare a Sorrento, una piazza a cui non si può dire assolutamente no per la storia e per la grande serietà della società. Ringrazio il direttore, il mister e l'intera società per la chiamata, darò il 100% sempre".