Sorrento, Maiuri: "Con il Catania un successo meritato che conferma il valore del gruppo"

Un Sorrento sempre più in crescita, a confermarlo l'ottima prestazione con vittoria allo Stadio Cibali-Massimino di Catania. La squadra di Vincenzo Maiuri, agguantata la promozione in Serie C, parte forte anche nella Poule Scudetto. Il tecnico commenta così il momento dei suoi: "Il successo di Catania certifica una volta di più il valore di questi ragazzi perché si tratta di un successo meritato in casa di una squadra imbattuta in stagione. Siamo arrivati all'obiettivo grazie a tutte le componenti. Mi piace sottolineare soprattutto quello che hanno fatto i calciatori meno utilizzati, che si sono fatti trovare sempre pronti quando li ho chiamati in causa. Anche loro, come gli altri, hanno messo la propria figura in secondo piano rispetto all'obiettivo comune. Abbiamo lavorato bene, a partire dai tanti collaboratori che lavorano nell'ombra per agevolare il nostro operato fino ad arrivare ovviamente al presidente; debbo ringraziare in primis lo staff tecnico, composto da Felice Scotto (vice allenatore), Peppe Ambrosio (preparatore atletico), Nando Uliano (preparatore dei portieri) e Giovanni Fiorentino (match analist) così come lo staff sanitario, che ha letteralmente fatto la differenza".