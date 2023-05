Sorrento, sul cammino verso il tricolore c'è il Lumezzane: alla scoperta degli avversari

Tra le prime quattro realtà di Serie D: è questo il verdetto restituito al Sorrento dopo la prima fase della Poule Scudetto. Accantonata la vittoria del campionato all’ultima curva e ottenuto il pass con un doppio successo nel Gruppo 3 del torneo che mette in palio il titolo di Campione d’Italia Dilettanti, la squadra di Vincenzo Maiuri è pronta a tornare in campo per le semifinali. Il sorteggio ha rivelato quale avversaria affronterà Petito e compagni nel doppio turno, sarà il Lumezzane la prossima sfidante della brigata costiera. Il primo appuntamento sarà in trasferta allo Stadio Saleri domenica 28 maggio alle ore 14.30. La formazione rossoblù, reduce dal primo posto ottenuto al termine del viaggio nel Girone B di Serie D, si è assicurata il passaggio del turno come miglior seconda nella competizione riservata alle vincitrici. Concluso il breve percorso alle spalle del Sestri Levante nel Gruppo 1, gli uomini di Arnaldo Franzini hanno conquistato la qualificazione con l’importante blitz sul campo del Legnago.

Il campionato d’altra parte ha dato risposte convincenti al progetto Lumezzane che andrà avanti altresì nel professionismo. Un’annata importante per i valgobbini che hanno chiuso in vetta con 77 punti, bottino conseguito con 24 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Miglior attacco al pari dell’Alcione Milano con 67 reti segnate e miglior difesa con 20 gol subiti. Con un margine di sei lunghezze sulla prima inseguitrice, la truppa di Franzini si è dedicata completamente all’obiettivo nel Girone B. In Coppa Italia invece è arrivato il ko ai calci di rigore dei preliminari proprio contro il Legnago, lo scorso 21 agosto. Il periodo più brillante per il Lumezzane è stato tra l’autunno e l’inverno inoltrato. Archiviato un avvio ad intermittenza, i rossoblù hanno inserito una marcia impressionante: dal 28 settembre al 29 gennaio, il prossimo avversario del Sorrento ha messo in cassaforte diciotto risultati utili consecutivi (14 vittorie, 4 pareggi).

Squadra duttile, ben costruita e con individualità di spessore, i valgobbini hanno sfoderato sempre uno schema tattico definito. Inizio di stagione basato sul 4-3-3, poi la decisione del tecnico di affidarsi ad un classico 4-3-1-2, con il rombo in mezzo al campo: un vertice basso, due mezzali e il trequartista alle spalle delle due punte. Modulo confermato anche nelle ultime due uscite della Poule Scudetto. Riflettori sul bomber Alessandro, ma tutto il reparto avanzato può contare su calciatori di rilievo per la categoria: Mauri, Parravicini, Spini e Forte. Non è mancato infine il grande apporto del centrocampo, con i centri di Antonelli e Calì.

Il Sorrento continua ad inseguire il sogno tricolore, nelle ultime ore sono state definite anche le modalità di vendita dei tagliandi. I biglietti per il settore ospiti, saranno acquistabili on line al seguente link https://www.fclumezzane.it/biglietteria-2020-20201/ oppure il giorno della gara presso il botteghino dello stadio "T. Saleri" di Lumezzane (BS) al prezzo di 10 euro + diritti di prevendita (5 euro per Under 18 e Over 60).