Sorrento, impegno col Gravina in vista. Cioffi: "Non dobbiamo abbassare la guardia. Sui nuovi acquisti..."

Un altro giro, un'altra corsa. E l'obiettivo di migliorare il nono posto attuale. Il Sorrento di Renato Cioffi è in un momento di forma importante, il percorso - tra alti e bassi - sta vivendo una continuità attraverso i risultati utili. La beffa incassata con l'Altamura, ovvero il pareggio in pieno recupero e una vittoria sfumata nelle battute conclusive, dovrà essere riscattata con la prova ostica sul rettangolo verde del Gravina. Pugliesi reduci dalla sconfitta in quel di Francavilla e intenzionati a mantenere la posizione di vantaggio proprio sui costieri. Attualmente vige una differenza di una sola lunghezza in graduatoria e i gialloblù sono nella posizione favorevole. Dunque, l'incontro dello Stadio Vicino potrebbe apportare modifiche alla classifica.

Il tecnico rossonero ha parlato in conferenza stampa: “Sappiamo che campionato dobbiamo fare e che siamo in una posizione di classifica tranquilla, ma da qui al 22 dicembre ci giochiamo tanto e non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Preferisco preparare le partite attraverso la settimana tipo ma per fortuna stiamo recuperando qualche elemento e quindi avrò maggiore varietà di scelta rispetto alle ultime uscite. Acquisti? Avere altri calciatori a disposizione mi permetterà pure di cambiare vestito alla squadra a gara in corso, ringrazio la società per aver compreso la mia esigenza di ritoccare questo gruppo che debbo dire sta lavorando sodo e che mi fa essere fiducioso anche in vista di un match difficile come quello di Gravina".