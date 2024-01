De Francesco e Ravasio glaciali, il Sorrento piega il Giugliano

Serie C Girone C

Il Sorrento regola il Giugliano nella prima gara del 2024, il derby si chiude con un netto 2-0 in favore della squadra di Vincenzo Maiuri che fa un balzo significativo in classifica, agganciando la zona playoff: decidono i gol, entrambi su rigore, di De Francesco e Ravasio. Per la brigata di Valerio Bertotto arriva il terzo stop consecutivo.

Pronti, via e subito una chance per i rossoneri: ci provano Vitale e Ravasio dopo una giocata di Badje, la difesa gialloblù risponde ed allontana la minaccia al 3’. Passano tre giri di lancette e, sugli sviluppi di un corner, De Francesco pennella per la testa di Todisco che manda di poco alto. Al 16’ sale in cattedra Russo con un’ottima parata sulla zampata di Badje, servito da Vitale. Due minuti più tardi Ravasio inventa e Cuccurullo viene steso da Menna, il direttore di gara Vogliacco assegna la massima punizione ai costieri. Dal dischetto si presenta De Francesco, bravo a spiazzare l’estremo difensore e a sbloccare la sfida. Il Giugliano non riesce a reagire e al 25’ perde Giorgione per infortunio. Trascorsa la mezz’ora di gioco il Sorrento sfiora il secondo gol. Traversone basso di La Monica, Caldore spazza dalle parti di Vitale che spara a lato con un rasoterra.

I tigrotti cercano di partire forte al rientro dopo l’intervallo, ma sono ancora i padroni di casa a costruire le migliori occasioni. Al 48’ Russo è decisivo sul diagonale di Ravasio, il portiere ospite risponde anche al destro al volo di Vitale. Sul tap-in successivo Caldore deve opporsi a Cuccurullo. Dopo un’altra occasione di Vitale, al 56’ il centrocampista in maglia numero 8 va giù dopo un contatto con i difensori avversari: l’arbitro assegna il secondo penalty all’undici di Maiuri. Sul punto di battuta c’è Ravasio che insacca e raddoppia. Soltanto al 70’ i gialloblù tentano di riaprire la contesa con un colpo di testa impreciso di Gladestony da ottima posizione. All’83’ De Sena scatta sul filo del fuorigioco ma con il sinistro non indirizza. Nel finale c’è da registrare l’espulsione diretta di Salvemini per proteste, il risultato non cambia più e la gara del Viviani va in archivio con il punteggio di 2-0.

Il tabellino

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto (78’ Panelli); Cuccurullo, De Francesco, Vitale (71’ Scala); La Monica (78’ Bonavolontà), Ravasio, Badje (67’ Martignago). A disp.: D’Aniello, Oliva, Colombini, Di Somma, Messori, Vitiello, Aiello, Kone, Caravaca. All.: Maiuri

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna, Berman, Caldore, Yabre (76’ Oyewale); Giorgione (25’ Gladestony), Vogiatzis (76’ De Sena), De Rosa; Ciuferri, Salvemini, Di Dio (51’ Oviszach). A disp.: Baldi, Rob, Scognamiglio, Berardocco, Grasso, Boccia, Aruta, Baldè. All.: Bertotto

Arbitro: Valerio Vogliacco della sezione di Bari

Marcatori: 19’ rig. De Francesco (S), 57’ rig. Ravasio (S)

Ammoniti: Giorgione (G)

Espulsi: 90’ Salvemini (G)