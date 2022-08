Sorrento, il giovane Petito confermato in squadra: "Sono felicissimo di continuare qui"

La scorsa è stata la stagione della rivelazione, la prossima dovrà essere quella della consacrazione. A soli diciannove anni, Francesco Petito è reduce da un'annata importante con la casacca del Sorrento. Dopo la parentesi col Gladiator, il classe 2002 si è trasferito alla corte dei rossoneri: col club costiero ha collezionato 25 apparizioni, 4 marcature e tantissimo lavoro nella doppia fase di gioco. Pochi minuti fa, il sodalizio napoletano ha annunciato la permanenza agli ordini di mister Maiuri: "Il Sorrento Calcio 1945 è lieto di ufficializzare la conferma di Francesco Petito. Classe 2002, Petito ha già collezionato 1426 minuti e siglato quattro reti con la maglia rossonera nella passata stagione".

Queste le dichiarazioni di Petito dopo la firma: "Sono felicissimo di continuare a vestire questi colori, l'anno scorso è stato un anno molto intenso e bello, ho conosciuto una città che per me è come una seconda casa. Ritrovo persone con cui ho stretto un bellissimo rapporto e sono molto entusiasta di unirmi ai nuovi compagni, proveremo a portare quanti più sorrentini è possibile allo stadio".