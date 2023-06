Sorrento, verso la finale contro il Sestri Levante: scelta la sede dell'incontro

Ultima uscita stagionale, il Sorrento va a caccia del tricolore. Dopo aver superato il Lumezzane nella semifinale, la squadra di Vincenzo Maiuri è pronta ad affrontare la finalissima contro il Sestri Levante: in palio c'è il titolo di Campione d'Italia di Serie D. Petito e compagni hanno intenzione di continuare a stupire, la gara si gioca allo Stadio Comunale di Piancastagnaio (SI) domenica 11 giugno alle ore 16.00. I biglietti per la Gradinata Ospite (settore riservato ai rossoneri) saranno acquistabili esclusivamente in prevendita presso il bar "La Siesta" di Sant'Agnello oppure online sul sito www.go2.it al prezzo di 8 euro + diritti di prevendita. Il botteghino resterà chiuso il giorno del match.