Il Sorrento si prepara per la finale della Poule Scudetto: alla scoperta del Sestri Levante e dove vedere la partita

Ultimo appuntamento della stagione, il Sorrento punta a cucirsi il tricolore sul petto. Proprio come accaduto a pochi chilometri di distanza con il Napoli di Luciano Spalletti, la squadra di Vincenzo Maiuri sogna di conquistare il titolo di Campione d’Italia di Serie D. La Poule Scudetto è arrivata alle battute conclusive, la finale è alle porte: tra poche ore la formazione rossonera affronterà il Sestri Levante per un traguardo ambito dai club dilettantistici. Si andrà in scena allo Stadio Comunale di Piancastagnaio, in provincia di Siena. Petito e compagni, dopo aver ribaltato il Lumezzane in semifinale, mirano a chiudere in maniera strepitosa un’annata che ha consegnato soprattutto la promozione in Serie C.

La compagine rossoblù, reduce dal primo posto ottenuto nel Girone A di Serie D, è una delle nove vincitrici del campionato. Allenato da Enrico Barilari, il team ligure ha chiuso la regular season con 94 punti in classifica, ben 20 di distacco sulle prime inseguitrici, la Sanremese e il Bra. Un rendimento importante per il Sestri Levante protagonista di 30 vittorie e 4 pareggi, soltanto 4 al contempo le sconfitte racimolate in 38 partite disputate. Numeri strepitosi a cui si aggiungono anche la miglior difesa del torneo con 29 reti subite e il miglior pacchetto offensivo con 77 segnate. Doppio successo altresì nei due impegni della Poule Scudetto nel Gruppo 1: battuti Lumezzane e Legnago Salus. Più aperte le due partite nella semifinale della competizione contro il Pineto. Archiviato lo 0-0 dell’andata, i sestrini sono risultati corsari al ritorno con le reti di Pane su rigore al 31’ e di Troiano al 34’. Una vittoria che ha consegnato la finalissima contro il Sorrento, in programma domenica 11 giugno alle ore 16 al Comunale di Piancastagnaio.

Per il Sestri Levante ci sono da citare due periodi importanti, intervallati da un momento di flessione. Dopo un debutto da dimenticare nel Girone A con la sconfitta casalinga contro la Sanremese, i rossoblù hanno fatto registrare diciassette risultati utili consecutivi (sedici vittorie e un pareggio) dall’11 settembre al 18 dicembre. Una striscia impressionante interrotta dai due ko di fila contro Borgosesia (3-0 e passivo più pesante della stagione, ndr) e ancora Sanremese. Poi un altro filotto di sedici risultati da metà gennaio a fine aprile. Il successo più largo è quello del 5 marzo in trasferta sul campo del Casale (0-6, ndr). I tre punti ottenuti in esterna contro il Derthona hanno permesso ai ragazzi di Barile di salire al vertice della graduatoria: dal 9 ottobre c’è stato un dominio incontrastato per i liguri. In Coppa Italia invece, accantonata la vittoria con la Fezzanese, è arrivato lo stop con il Ligorna nel secondo turno.

Il Sestri Levante è una squadra duttile, con un collettivo valido e che può contare su individualità di spessore. Dal punto di vista tattico ci sono state delle varianti nell’interpretazione del mister. Dal classico 4-3-3 adoperato in Coppa ai primi approcci al 4-2-3-1 nella fase iniziale del campionato: due scacchieri divenuti cari allo staff tecnico. Il centrocampo con un vertice basso e due mezzali, con il tridente in zona avanzata, è stato utilizzato maggiormente nel periodo autunnale. Nella seconda parte della stagione c’è stata più di un’occasione di vedere il Sestri Levante schierato con il rombo, ovvero un trequartista alle spalle delle due punte. Nelle ultime uscite qualche sprazzo di difesa a tre e linea in mediana a cinque: nuova variazione da parte dell’allenatore. Singoli? Riflettori puntati sul difensore-bomber Pane (autore di 13 gol, ndr), sul metronomo Candiano, sul goleador Facu e sul vice Cominetti. Non mancano giovani interessanti quali Daniello e Parlanti.

La partita Sestri Levante-Sorrento sarà trasmessa in diretta domenica 11 giugno a partire dalle ore 16.00 sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti.