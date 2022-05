Sorrento, Cioffi esonerato dopo la sconfitta di Nardò: al suo posto c'è Russo

Un brutto ko, una reazione mancata, un momento di forma e risultati tutt'altro che esaltanti. Il Sorrento è reduce dalla pesante sconfitta sul campo del Nardò nella sfida valida per la trentaseiesima giornata del Girone H di Serie D. La società, il giorno dopo il passo falso in trasferta, ha comunicato la decisione di sollevare Renato Cioffi dal ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il gruppo, in vista del rush finale, è affidato al tecnico della Juniores, Giulio Russo:

"Il Sorrento Calcio rende noto di aver sollevato dall’incarico il tecnico Renato Cioffi. Il club rossonero ringrazia l’allenatore esonerato per l’impegno profuso alla guida della squadra e gli augura le migliori fortune per il suo futuro professionale. Nel contempo, il Sorrento Calcio rende noto che da domani - alla ripresa degli allenamenti - la conduzione tecnica sarà affidata a Giulio Russo, attuale allenatore della Juniores".