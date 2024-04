Il Sorrento piega il Catania e chiude la stagione al "Viviani" con una vittoria

Il Sorrento manda al tappeto il Catania e ritrova la vittoria in campionato. La brigata di Vincenzo Maiuri sale a quota 48 punti in classifica, a meno due lunghezze dall’Audace Cerignola, ultima compagine che occupa un posto in zona playoff.

Primo tempo equilibrato, le due formazioni si studiano e attendono il momento giusto per colpire. Al 7’ Vitale va via a destra e mette al centro dove Ravasio con il tacco manda fuori. Passano dieci minuti e Marsura calcia da fuori area, Del Sorbo neutralizza. Il portiere costiero si fa trovare pronto anche al 22’ sulla girata di Di Carmine. Sul ribaltamento di fronte Ravasio salta Welbeck e manda alto dal limite dell’area. Occasione ghiotta al 36’ per i rossoneri: Riccardi impegna Albertoni da ottima posizione, l’estremo difensore si rifugia in corner. Nel finale di primo tempo incornata di Ravasio da posizione ravvicinata, Di Somma devia e la palla finisce a lato.

La ripresa si apre con il vantaggio del Sorrento. Azione sulla sinistra di Kolaj che salta Castellini e serve Loreto che deve solo spingere in rete. I ragazzi di Maiuri costruiscono altre due occasioni con Ravasio e Vitale, il raddoppio è soltanto rimandato: al 71’ Cuccurullo, con una botta sotto la traversa, batte Albertoni. All’84’ i costieri calano il tris con il numero 91’ che supera Kontek e fulmina il ventottenne. Nelle battute conclusive dell’incontro il Catania accorcia con il lampo di Cianci (86’) su distrazione della difesa locale. Il centravanti fa anche doppietta al 90’ per il 3-2 definitivo. Espulso Marsura nel recupero.