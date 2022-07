Sorrento, Cacace resta in rossonero: c'è l'ufficialità del club

Il baluardo resta in rossonero. Il Sorrento, con una nota ufficiale, ha annunciato la conferma di Davide Cacace alla corte dei costieri. La formazione ereditata da Vincenzo Maiuri, in attesa di acquisti dal mercato, si assicura dunque la permanenza del leader del reparto arretrato: "Il Sorrento Calcio 1945 è lieto di comunicare la riconferma di Davide Cacace. Il difensore centrale, classe 1987, figlio della Penisola Sorrentina vanta oltre ottanta presenze e dodici goal con la storica maglia rossonera".

"Sono contentissimo di ricominciare per la quarta stagione con la maglia della mia città. I colori rossoneri me li sento cuciti addosso. In giro - commenta Cacace - si respira un'aria di positività. Ringrazio la società per le scelte importanti che ha fatto e per la fiducia che ha riposto in me. Mi sento come un ragazzino e ho tanta voglia di iniziare".