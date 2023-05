Il Sorrento torna a casa, Brindisi atteso allo Stadio Italia: le informazioni sulla prevendita

Il Sorrento torna a casa. Dopo aver vinto il campionato in quel di Angri e debuttato a Catania per la fase riservata alle squadre vincitrici, la brigata di Vincenzo Maiuri rientra allo Stadio Italia. Per la terza giornata della Poule Scudetto ci sarà la sfida con il Brindisi, in campo oggi per fronteggiare gli etnei nel secondo turno. Il club rossonero ha diramato una nota ufficiale per i dettagli sulla prevendita:

"Venite ad applaudire i nostri ragazzi, venite a vedere gli eroi della promozione in C. Seconda partita della poule scudetto, dopo il colpaccio di Catania. Arriva il Brindisi allo stadio Italia, palla al centro domenica alle ore 16. Al termine dell’incontro il Dipartimento Interregionale premierà il Sorrento per la vittoria nel girone G e la conseguente promozione tra i professionisti. Questi i prezzi dei biglietti:

Tribuna centrale - 15 euro

Tribuna laterale - 10 euro

Ridotto donne e under 18 (fino a sabato 20 maggio) - 5 euro

Settore ospiti - 10 euro + diritti di prevendita (biglietti acquistabili online al seguente link https://www.go2.it/evento/sorrento_vs_brindisi/6707, presso il punto vendita "Play Store" di Brindisi (BR) sito in Via Commenda 53/B oppure il giorno della gara presso il botteghino del settore ospiti dello stadio "Italia" di Sorrento)

Under 14 - ingresso gratuito

Biglietti in vendita presso la segreteria dello stadio "Italia", il bar "Tennis Sport" di Sorrento ed il bar “La Siesta” di Sant’Agnello".