Stop per il Sorrento, il Brindisi vince con le reti di Bunino e Lombardi

Dopo due vittorie di fila e cinque risultati utili consecutivi si ferma la corsa del Sorrento. La squadra di Vincenzo Maiuri - in lotta per la salvezza - esce sconfitta dal confronto con il Brindisi, penultimo in classifica e a caccia di punti per risalire. Il primo sussulto della gara è di Martignago al 18’ con una girata di prima intenzione dopo un suggerimento di Todisco, l’attaccante però manda sul fondo. Al 35’ Ganz riceve da Albertini e serve Bunino con un passaggio filtrante, il numero nove ringrazia e fulmina Del Sorbo. I rossoneri accusano il colpo e gli ospiti raddoppiano al 38’. Valenti imbecca per Lombardi che trova la giocata giusta per lo 0-2. I costieri cercano di riaprire la contesa in avvio di secondo tempo con La Monica e Loreto, i pugliesi amministrano il doppio vantaggio e vanno vicini alla terza marcatura, con Ganz al 79’ e con Moretti all’88’. Al triplice fischio il Brindisi mette un freno alla striscia negativa, per il Sorrento c’è da registrare l’ottava sconfitta in campionato.

Il tabellino

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco (84’ Vitiello), Blondett, Fusco, Loreto (70’ Colombini); Cuccurullo, Bonavolontà (70’ Petito), La Monica; Vitale (46’ Badje), Martignago, Scala (55’ Ravasio). A disp.: D’Aniello, Marcone, Di Somma, Caravaca, Messori, Kone, Panelli. All.: Vincenzo Maiuri

Brindisi (3-5-2): Albertazzi; Gorzelewski, Bellucci, Bizzotto; Valenti, Lombardi (59’ Ceesay), Malaccari, Albertini (87’ Vona), Nicolao (59’ Monti); Ganz (87’ Fall), Bunino (71’ Moretti). A disp.: Auro, Saio, Costa, Cancelli, De Angelis, Mazia, Galano, De Feo. All.: Giorgio Roselli

Arbitro Alessandro Silvestri di Roma 1

Marcatori: 35’ Bunino (B), 38’ Lombardi (B)

Ammoniti: Cuccurullo (S), Malaccari (B)