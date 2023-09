Sorrento-Audace Cerignola, oggi l'anticipo: Marcone è fiducioso, Tisci tiene alta l'attenzione. Le possibili scelte e dove guardare la partita

Seconda giornata del campionato di Serie C, il Girone C mette in vetrina l’anticipo dello stadio Viviani di Potenza. Il Sorrento di Vincenzo Maiuri, che giocherà le sue gare casalinghe in trasferta, è reduce dalla sconfitta nel derby contro il Giugliano all’esordio. Un ko immeritato per la convincente prestazione della squadra e per le numerose occasioni create. Archiviato il primo passo falso della stagione, i rossoneri sono pronti a ripartire e accolgono l’Audace Cerignola di Ivan Tisci, bloccato sul 2-2 dal Messina nel turno d’apertura. Per i costieri, alla vigilia della gara, ha parlato Richard Marcone, estremo difensore dalla grande affidabilità e che tornerà a calpestare il manto erboso del Viviani: “La forza di questo gruppo sta nel saper preparare le partite in maniera serena, non ci sarà alcun contraccolpo psicologico, siamo pronti per andarci a prendere i primi tre punti. Sarà una novità giocare in casa in un altro impianto, però non penso possa condizionare più di tanto. Se avessimo giocato a Sorrento, magari ci sarebbe stato più apporto del nostro pubblico, ma quelli che ci saranno a Potenza basteranno comunque. Per quanto riguarda il campo, è un impianto che conosco bene, è stato migliorato con l’avvento della nuova proprietà. Per me è un vantaggio, so già che tipi di rimbalzi avrà la palla e l’illuminazione, tanti piccoli dettagli. Si può giocare a calcio e ci troveremo bene”.

Per gli ofantini, invece, è stato il tecnico ad intervenire nella consueta conferenza stampa a poche ore dal fischio d’inizio: “Il Sorrento ci darà del filo da torcere, sarà una partita difficile e sono contento della settimana di lavoro. Affrontiamo un avversario ben guidato, Maiuri è un allenatore molto preparato, i rossoneri hanno mantenuto l’ossatura e puntano tanto sull’intensità. Leonetti e Martinelli? Le loro assenze non ci hanno penalizzato contro il Messina ma lo faranno soprattutto nelle prossime uscite. Ho la fortuna, però, di aver un organico a piena disposizione. Ora sono rientrati Sainz-Maza e Gonnelli, posso scegliere tra diversi calciatori di qualità che hanno voglia di mettersi in discussione. Sono molto fiducioso”. L’ex Turris non sarà del match, l’attaccante è stato fermato per tre turni dal Giudice Sportivo “per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con un pugno allo stomaco”.

Rispetto al derby contro il Giugliano, non dovrebbero esserci stravolgimenti. Maiuri conferma il 4-3-3, con la coppia Blondett-Panelli in difesa e davanti a Marcone. La Monica, Bonavolontà e Vitale si candidano ad una maglia dal primo minuto, ma De Francesco punta al debutto dall’inizio dopo l’ingresso a gara in corso della settimana scorsa. In attacco, Scala e Badje sulle corsie dovrebbero supportare Martignago, a caccia del gol. Tisci dal canto suo si affida a Trezza tra i pali e al tandem difensivo Gonnelli-Ligi. Capomaggio con Ruggiero e Tascone in mediana. D’Ausilio e D’Andrea verso la titolarità alle spalle di bomber Malcore.

A dirigere la partita dello stadio Viviani sarà Roberto Lovison di Padova. Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Michele Rispoli di Locri saranno gli assistenti. Il Quarto Ufficiale sarà Alessandro Silvestri di Roma 1. Sorrento-Audace Cerignola sarà visibile in diretta tv su Sky Sport al canale 252, in streaming invece attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv.