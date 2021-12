Sorrento, che colpo in attacco! Si tratta di un ritorno per i rossoneri

Un regalo sotto l'alberto di Natale. Un colpo da novanta per il prosieguo del campionato. Il Sorrento si regala un acquisto di spessore per la categoria e un ritorno per allietare ulteriormente l'ambiente dopo la vittoria col Lavello. La compagine costiera, con una nota ufficiale, ha accolto l'attaccante Francesco Ripa alla corte di Renato Cioffi. Si tratta di un ritorno per il centravanti che ha vestito la casacca rossonera ed è reduce dalla parentesi col Castelnuovo Vomano:

"Sotto l’albero di Natale il Sorrento ha messo i tre punti in casa del Lavello ma il club rossonero ha deciso di fare un altro regalo ai suoi tifosi: la società è felice - infatti - di comunicare l’ingaggio di Francesco Ripa, per tutti (non solo in Penisola) Spider. L’attaccante “mascherato” torna a vestire la maglia rossonera con la quale ha collezionato 116 presenze (70 tra C1 e C2, 46 in D) mettendo a segno 52 reti (33 tra C1 e C2, 19 in D). Dal 2005 al 2009, Ripa ha scritto pagine indelebili della storia del Sorrento e torna allo stadio Italia con un carico di gol in valigia (121 in 309 partite tra i professionisti, 37 in 106 apparizioni in D - di cui gli ultimi 7 gol quest'anno al Castelnuovo Vomano nel girone F). Ripa, che appunto è reduce da un ottimo girone di andata nella compagine abruzzese, sarà a disposizione sin dal match del 9 gennaio contro il Cerignola".