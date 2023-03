Sopralluogo del Giugliano allo Stadio De Cristofaro: si punta al ritorno a casa per la prossima stagione

Serie C Girone C

Stagione perennemente in trasferta per il Giugliano che sta disputando le sue gare casalinghe al Partenio-Lombardi di Avellino. Intanto, vanno avanti i lavori allo Stadio Alberto De Cristofaro, con l'intenzione di consegnare l'impianto alla società per l'inizio della prossima annata sportiva. Oggi il sopralluogo societario, con la presenza dell'amministrazione locale:

"La società rende noto che questo pomeriggio è stato effettuato un sopralluogo allo Stadio Alberto De Cristofaro, in cui erano presenti i vertici del club, a partire dal Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro accompagnato dal Direttore Generale Ciro Sarno e il Direttore Sportivo Antonio Amodio, insieme al Sindaco Nicola Pirozzi. È stata l'occasione per confrontarsi insieme costruttivamente sullo stato dei lavori che dovranno portare al completamento dell'impianto. La società intende ringraziare il Sindaco Nicola Pirozzi per la presenza e la cordialità, il primo cittadino ha sottolineato che si sta lavorando nella maniera più celere possibile per terminare obbligatoriamente i lavori di adeguamento nei tempi prestabiliti, per poter consentire il ritorno nella nostra casa per la stagione sportiva 2023/2024".