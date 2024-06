Colpo Calzona: la sua Slovacchia batte il Belgio di Lukaku nella gara di esordio agli Europei

La Slovacchia piazza un grande colpo all'esordio agli Europei 2024. La squadra dell'ex tecnico del Napoli Francesco Calzona e dell'ex capitano azzurro Marek Hamsik, infatti, ha battuto il Belgio per 1-0 nella prima giornata del gruppo E. Decisiva una rete di Schranz al minuto 7.

Stanislav Lobotka è rimasto in campo per tutto il match. Un obiettivo di mercato del club partenopeo, Romelu Lukaku, è stato tra i protagonisti dell'incontro con ben due gol realizzati e annullati, il primo dal Var per fuorigioco e il secondo dall'arbitro dopo una 'on-filed review'.