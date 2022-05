Slitta il calendario del Girone G di Serie D: riprogrammati gli impegni per Giugliano e Afragolese

Un altro slittamento nel calendario del Girone G di Serie D. La Lega Nazionale Dilettanti, con un comunicato ufficiale delle ultime ore, ha annunciato il posticipo dei prossimi impegni: il campionato si ferma fino al 15 maggio dopo la richiesta avanzata dal Lanusei, società colpita dal Covid. Nel raggruppamento ricordiamo la presenta di due squadre napoletane: il Giugliano di Giovanni Ferraro e l'Afragolese di Franco Fabiano. I gialloblù sono saldamente in testa alla classifica e sognano il salto di. categoria. Traguardo che sarebbe meritato visto il rendimento stagionale dei Tigrotti. I rossoblù, dal canto loro, sono in piena bagarre per assicurarsi un posto nella griglia playoff. Anche per Longo e soci è stata un'annata largamente positiva, tuttavia ci sarà bisogno di confermarsi nelle prossime uscite.

Di seguito, la nota ufficiale della LND:

"SOSPENSIONE GARE DI CAMPIONATO GIRONE G NUOVO CALENDARIO GIRONE G

Il Dipartimento Interregionale

- verificato la richiesta di rinvio presentata dalla societa? Lanusei per problematiche relative alle positivita? dei calciatori;

- ritenuto che e? necessario assicurare che la fase finale del Campionato di Serie D, si debba svolgere in condizioni di parita? tra le societa? partecipanti; tutto quanto innanzi premesso, dispone:

- che per il girone G, vengano sospese le giornate di calendario programmate per l’8/5/2022 e l’11/5/2022 (la 14a e 15a ritorno);



- che, conseguentemente, viene pubblicato di nuovo il calendario del girone G, con i seguenti turni di gara:

14a giornata di ritorno (15/5/2022) 15a giornata di ritorno (18/5/2022) 16a giornata di ritorno (22/5/2022) 17a giornata di ritorno (25/5/2022)".