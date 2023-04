"Intitolate a Maradona lo slargo del murales nei Quartieri Spagnoli"

La Conferenza dei Capigruppo, presieduta da Vincenza Amato, si è riunita con la partecipazione dell'assessora delegata ai rapporti con il Consiglio comunale Teresa Armato per decidere le prossime date delle sedute del Consiglio comunale. Al termine della discussione è stato deciso che il Consiglio comunale si riunirà il 18 aprile in via Verdi con inizio alle ore 10. Nell’ora precedente si svolgerà il question time.

L’ordine dei lavori prevede anche la possibilità di intitolare a Diego Armando Maradona lo slargo dove sono presenti murales, altarini, fotografie e magliette per il pibe de oro in via Emanuele De Deo. Si discuterà nel dettaglio 'sull’istituzione di un tavolo sui Quartieri Spagnoli (primo firmatario Luigi Carbone), sull’intitolazione a Diego Armando Maradona dello slargo dei Quartieri Spagnoli dove sorge il murales a lui dedicato (proponente Alessandra Clemente) e sulla stabilizzazione degli agenti di polizia locale (proponente Sergio D’Angelo)'.

Ormai lo spazio dedicato a Maradona nel Quartieri Spagnoli è divenuto meta di un vero e proprio pellegrinaggio con ingorghi pedonali anche pericolosi. Inoltre stanno spuntando come funghi locali di ristorazione e non pronti con un giro d'affari in forte crescita.