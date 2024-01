Skuhravy: "A Napoli c'è tanta pressione come al Genoa. Osimhen e Kvaratskhelia hanno portato gli azzurri al titolo"

E' stato uno degli attaccanti più iconici della Serie A italiana all'inizio degli anni '90 e uno dei protagonisti dei Mondiali di Italia 90. Insieme al suo 'gemello del gol' Pato Aguilera condusse il Genoa fino alle semifinali di Coppa Uefa. Tomas Skuhravy, 58 anni, oggi vive in Italia, in quella Genova che lo ha adottato come un figlio.

L'ex attaccante rossoblù, nel corso di una lunghissima intervista rilasciata alla newsletter "Gol" della Facr, la federazione calcio ceca, ha parlato anche del campionato italiano e del Napoli: "A Napoli, come per il Genoa, c'è molta pressione da parte dei tifosi sui risultati della squadra. Alcuni calciatori, anche di qualità, che arrivano qui, non riescono a gestire questa cosa, pur facendo poi bene magari in altri club. Osimhen e Kvaratskhelia hanno portato il Napoli al titolo l'anno scorso. Quando Spaletti lo portò dalla Georgia come giocatore sconosciuto, la maggior parte dei tifosi, e credo anche gli esperti, pensarono che razza di rischio fosse quello... Anche se ora è l'era dei computer e di ogni sorta di statistiche dettagliate, è ancora necessario osservare nel dettaglio il giocatore di persona, conoscere la sua persona, avere un contatto diretto con lui".

Non è mancato un passaggio anche sull'ex allenatore azzurro Luciano Spalletti e sulla nazionale italiana: "Spaletti sta rifacendo la Nazionale. È un allenatore vecchia scuola, ma è un grande motivatore che mi piace moltissimo. Dovranno risolvere il problema generazionale man mano che andranno avanti, perché una serie di punti fermi a lungo termine della nazionale si sono esauriti dopo l'Europeo vinto, e alcuni giocatori hanno già concluso la loro carriera calcistica. Bisogna dare una chance, quindi, ai ragazzi giovani. In generale il campionato italiano non dà tanto spazio ai giovani. Non sottovaluterei l'Italia in Germania, anche se non credo che avrà la stessa forza di dieci o vent'anni fa mostrata all'ultimo Europeo".