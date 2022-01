Furto in casa mentre era in campo contro il Napoli: brutta sorpresa per un calciatore del Bologna

Serata da dimenticare quella di lunedì scorso per il portiere del Bologna Lukasz Skorupski. Mentre il calciatore era in campo contro il Napoli, infatti, alcuni ladri hanno fatto irruzione nella sua abitazione.

I malviventi - come riferisce la Gazzetta dello Sport - hanno rubato valori per un ammontare totale di circa 50.000 euro. L'estremo difensore polacco si è accorto del furto appena rientrato in casa dopo il match contro gli azzurri, per poi sporgere denuncia ai Carabinieri.