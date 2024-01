Anche il Napoli celebra Jannik Sinner, il messaggio del club azzurro: "Magnifico"

Anche il Napoli celebra l'impresa di Jannik Sinner. Come già avvenuto dopo la vittoria in semifinale su Djokovic, il club azzurro su X si è complimentato con il tennista altoatesino per la storica vittoria agli Australian Open in 5 set contro il russo Medvedev.

"Magnifico Sinner", si legge sull'account della società partenopea.