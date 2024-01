Di proprietà del Napoli, l'attaccante fa le fortune del suo club e il cartellino lievita: c'è la complicità dell'ex azzurro

Serie C Girone C

Il suo trasferimento in estate, le ambizioni di una piazza importante e il rendimento top dopo il girone d’andata. Lorenzo Sgarbi, duttile calciatore offensivo, è tra i trascinatori dell’Avellino. Di proprietà del Napoli e in prestito al club irpino, il classe 2001 in estate ha sposato il progetto biancoverde e ad oggi è un elemento imprescindibile nello scacchiere di un’altra vecchia conoscenza del mondo azzurro, Michele Pazienza. Il talento del ventiduenne è letteralmente esploso agli ordini dell’ex centrocampista (all’ombra del Vesuvio oltre 120 presenze), diventando un profilo cardine nella manovra avanzata dei lupi. Sono 18 le apparizioni stagionali per Sgarbi, con 6 gol e 6 assist all’attivo: numeri superiori a qualsiasi altra esperienza distante da Napoli, l’attaccante sta ripetendo quanto di buono fatto vedere con l’Under 17 e con la Primavera. E anche il valore del cartellino sta lievitando.

In una recente intervista il calciatore di Bolzano ha elogiato Pazienza: “Mi sta dando una grossa mano, sia a livello emotivo che caratteriale. Spesso mi parla, abbiamo un rapporto particolare ed è grazie a lui se sono riuscito a tirare fuori qualcosa in più che negli anni scorsi facevo fatica a dimostrare”. Non si è fatta attendere la risposta del mister, alla vigilia della ripresa del campionato: “Anche io quando giocavo, parlavo benissimo di tutti gli allenatori che mi facevano giocare. È normalissimo (sorride, ndr). Sgarbi è un giocatore importante ed è riconosciuto da me, dalla stampa e dai compagni. Non l’ho scoperto io. Gli ho dato la possibilità di poter mettere in mostra quelle che sono le sue qualità e lo sta facendo nel migliore dei modi. Ora arriva la parte più difficile perché deve continuare a farlo”.