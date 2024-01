Di proprietà del Napoli, è protagonista in Serie C. L'ex ds azzurro: “Nessuno ne parlava, ora pensiamo a trattenerlo”

Sette gol e sette assist in ventuno presenze stagionali, punto di riferimento per l’Avellino e per Michele Pazienza. Lorenzo Sgarbi, classe ’01 di Bolzano, sta illuminando la Serie C con prestazioni da top della categoria. In prestito dal Napoli, l’attaccante ventiduenne sta vivendo una stagione importante e, anche con il suo rendimento, sta aiutando il club biancoverde a lottare per la promozione. Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo azzurro e oggi dirigente per la società irpina, ai microfoni di Prima Tivvù ha parlato del futuro del calciatore:

“Quest’estate nessuno ne parlava, è stata la nostra fortuna. Non giocava con Legnago e Renate, con la Pro Sesto invece non ha mai fatto gol. Il direttore e l’allenatore ex Pro Sesto sono andati rispettivamente a Mantova e Benevento, senza portarsi Sgarbi. In questo silenzio siamo riusciti ad arrivare noi. Il Napoli l’ha pagato quasi un milione di euro da ragazzo, anche se l’ammortamento lo sta completando, non è un giocatore che sottovaluta tant’è vero che gli ha rinnovato anche il contratto. Se riusciamo a fare quello che speriamo, avremmo molte possibilità di poterlo tenere. Poi se arriva la Serie A, questo non lo so”.