De Laurentiis, le rivelazioni sul vivaio del Napoli: Santoro cambia ruolo, in arrivo nuovi scout per i giovani

Un cambio di ruolo per Beppe Santoro, che tornerà a dedicarsi al settore giovanile dopo una lunga esperienza nelle vesti di team manager, e nuovi scout in arrivo per scovare talenti in erba in giro per il mondo. Sono queste le principali novità per il futuro del vivaio del Napoli annunciate da Aurelio De Laurentiis ai giornalisti a margine dell'inaugurazione dello stadio comunale di Telese Terme.

"Proprio oggi con Giuseppe Santoro, che d'ora in poi si occuperà di tutto quello che è il futuro del vivaio, facevamo un ragionamento su tutto il territorio italiano e all'estero, perchè è anche lì che dobbiamo andare a trovare quelli che sono i bambini e gli adolescenti che hanno grandi capacità di giocare a calcio. Li riconosceremo attraverso un gruppo di persone che stiamo per assumere e che faranno questo lavoro in più rispetto a quanto non si faccia già con le giovanili. Grava è un bravissimo cultore, infatti la Primavera continua a crescere e da Napoli nascono calciatori che hanno dato aiuto e contributo al calcio Napoli stesso e ad altre situazioni", le parole del patron azzurro.