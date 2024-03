Serie A, anche il sesto posto in classifica potrebbe valere la Champions League: ecco come

Anche il sesto posto in Serie A potrebbe valere la partecipazione alla prossima Champions League. A parlare di questa possibilità, che rappresenterebbe una ulteriore speranza per il Napoli di agganciare il treno Champions, è stato il giornalista Fabio Caressa nel corso dell'ultima puntata di Sky Calcio Club.

"C'è una possibilità di piega regolamentare che prevede che se una squadra italiana vince l'Europa League e arriva quinta, prendiamo ad esempio il caso di Roma e Atalanta, si potrebbe aprire il posto per la sesta in classifica. Il quinto posto, che l'Italia potrebbe conquistare attraverso il ranking, è un posto in più a prescindere. Se, dunque, chi vince l'Europa League arriva quinto, il diritto acquisito scala alla sesta classificata. In questo caso, però, si perderebbe un posto in Europa League. Ci sarà un regolamento che pubblicherà la Uefa nei prossimi giorni", spiega il conduttore del programma di Sky Sport.