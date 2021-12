Serie tv sul Napoli, De Laurentiis conferma: "Stiamo registrando 30 episodi"

“Stiamo registrando 30 episodi che produrrà una piattaforma internazionale e che riguarderanno la storia del Napoli fino ad oggi. Vedrà la luce tra circa un anno e mezzo”. Così Aurelio De Laurentiis, a margine della presentazione del libro del giornalista Valter De Maggio "Napoli. I grandi calciatori", ha confermato la nascita di una serie tv dedicata alla storia del calcio Napoli.

Il patron azzurro ha parlato anche della possibilità di omaggiare annualmente Diego Armando Maradona: “Il 20 dicembre abbiamo un incontro alla Farnesina per capire se c'è la possibilità di mettere in calendario una gara ogni anno che possa ricordare Diego. Abbiamo diverse date da far conciliare per capire quando fare questa partita”, le parole di Adl riportate dal Corriere dello Sport.

De Laurentiis ha parlato anche della splendida vittoria sul Leicester in Europa League: “È stata una partita difficile contro una squadra inglese che gioca un calcio diverso da quello a cui siamo abituati. Avevamo problemi di formazione ma abbiamo fatto di necessità virtù con Zielinski arretrato che smistava palloni".