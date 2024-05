Napoli, dopo il film sullo scudetto ci sarà anche una serie tv

Oltre al film evento dedicato allo scudetto del Napoli dal titolo "Sarò con te", in proiezione al cinema da sabato 4 maggio e in anteprima già venerdì 3 in tantissimi cinema in occasione dell'ultimo spettacolo delle ore 23.00, ci sarà anche una serie tv dedicata alla vittoria del terzo tricolore della storia azzurra.

E' quanto annunciato dal regista Andrea Bosello e dal co-executive producer Andrea Cini nel corso della conferenza stampa di presentazione del documentario. Bosello ha anche rivelato che con la Filmauro è in lavorazione anche una serie sul periodo del Napoli di Maradona.