Serie D, le ufficialità dal mercato: scatenata la Puteolana, nuovi volti per Nola e Afragolese

In attesa del ritorno in campo, le squadre napoletane di Serie D si sono mosse sul mercato nelle ultime ore e hanno fatto registrare alcuni colpi. Il Portici ha riportato due volti conosciuti all’ambiente agli ordini di Savio Sarnataro. Ritornano, infatti, in quel del San Ciro Gaetano Maranzino e Biagio Filogamo. Il Nola, invece, comunica l’ingaggio del calciatore Mauro Sepe. Il classe 2003, di ruolo difensore, è abile a muoversi come centrale ed esterno sinistro. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, il diciannovenne arriva in bianconero dopo l’esperienza col Brindisi. Il nuovo calciatore è già a disposizione di mister Cavallaro per la gara con il Tivoli in trasferta.

Un portiere classe 2004 approda in casa Afragolese, si tratta del giovane Giandomenico Iurino: "Sono davvero contento di essere approdato in una società importante come Afragola. Non faccio promesse, so solo che dovrò lavorare sodo, sudare la maglia e remare insieme ai miei compagni affinché arrivino i risultati sperati". Per la Puteolana, infine, diverse ufficialità. Dopo il ritorno di Antonio Romeo, i Diavoli Rossi si sono assicurati il difensore Nicolas Magnavita, l’attaccante Leonardo Pio Trezza e i centrocampisti Salvatore D’Ancora e Pierluigi Aruta.