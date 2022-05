Serie D - È stata la stagione dei bomber: ben otto in doppia cifra per le squadre napoletane

Il campionato di Serie D chiude i battenti, è calato il sipario sui vari gironi. Non sono terminati, tuttavia, gli impegni stagionali: c'è ancora tanto da giocare. Riflettori puntati sulla Poule Scudetto e sugli spareggi. Il Giugliano è inserito nel triangolare con Gelbison e Audace Cerignola, l'Afragolese affronterà il Team Nuova Florida nel playoff e il San Giorgio sarà chiamato dalla gara secca col Nardò per evitare la retrocessione. È stata, senza ombra di dubbio, l'annata dei bomber: c'è chi ha fatto bene e chi ha mancato il raggiungimento del traguardo personale.

Sono otto gli attaccanti che hanno agguantato la doppia cifra al termine della regular season. In vetta alla classifica dei goleador c'è Fabio Longo: l'esperto centravanti ex Turris ha timbrato ben 23 volte il cartellino, risultando il migliore - in termini numerici - del Girone G. Molto bene anche il collega di reparto Marzio Celiento, autore di 10 marcature. Poco dietro, invece, l'altro trascinatore della squadra: sono 8 le reti - condite da ben 10 assist - per Vincenzo Caso Naturale. Il tridente delle meraviglie ha spinto l'Afragolese ai playoff e mette nel mirino l'intenzione di migliorarsi nei prossimi appuntamenti.

Sale in cattedra altresì Federico Cerone per il Giugliano con 16 gol (si aggiunge inoltre la finalizzazione, viziata dall'autogol, contro la Vis Artena): il gialloblù ha chiuso sul secondo gradino del podio nel raggruppamento vinto proprio dai Tigrotti. Positiva anche la stagione di Gennaro Esposito e Achille Aracri con la Mariglianese: 15 timbri per il primo, 13 per il secondo. Il loro cinismo ha aiutato i biancazzurri di Luigi Sanchez nella conquista della salvezza. Spiccano Antonio D'Angelo e Simone Figliolia per il Nola: undici marcature a testa e i bruniani hanno ottenuto la permanenza nella categoria con largo anticipo nel Girone H.

Nel Girone I, infine, c'è da menzionare la strepitosa annata di Salvatore Manfrellotti del Portici. La prima punta, con dodici reti messe a segno, ha contribuito al buon cammino dei ragazzi di Sarnataro in campionato.