Da Afragola ad Acerra, ceduto il titolo di Serie D: nasce la SSD Polisportiva Acerrana

Una seconda realtà calcistica nella città di Acerra torna a mettersi in luce nella vetrina della Serie D, circa vent’anni dopo l’ultima volta. Si chiude il cerchio attorno all’ambito titolo dell’Afragolese del presidente Raffaele Niutta: nelle ultime ore, dopo la mancata intesa per il trasloco in quel di Frattamaggiore, l’ex patron rossoblù ha raggiunto l’accordo con Antonio Stompanato per la cessione delle quote. Le parti, in contatto da giorni, hanno provveduto la cambio di sede legale e della denominazione. Nasce dunque una nuova società, che andrà a dividere la scena con la squadra che parteciperà al campionato di Eccellenza. C’è il via alla SSD Polisportiva Acerrana 1926 A.R.L., ai nastri di partenza della prossima quarta divisione italiana.