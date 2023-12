La matricola terribile va ko nel fortino della seconda della classe e subisce gol dal bomber napoletano

Battuta d’arresto dopo otto risultati utili consecutivi. La terribile matricola napoletana deve fermarsi nell’ultima gara del 2023, in trasferta arriva la sesta sconfitta in campionato. Il Real Casalnuovo di Raffaele Esposito, reduce da un buon momento di forma e in lotta per un posto in zona playoff, esce senza punti dalla prova in esterna sul campo della seconda della classe. Il posticipo della diciannovesima giornata sorride al Siracusa che si impone con il risultato di 2-1 e continua la sua scalata alle spalle del Trapani capolista. La gara dello Stadio Nicola De Simone si sblocca al 28’ con la conclusione di Enrico Zampa dalla distanza: l’ex Salernitana e Turris infila alle spalle di Rossi con una giocata vincente dopo un calcio d’angolo. Il raddoppio si registra in avvio di ripresa e porta la firma di un calciatore partenopeo, Domenico Maggio. Il goleador napoletano, vecchia conoscenza del panorama campano (ha vestito le maglie di Paganese, Nola, Polisportiva Santa Maria, Afragolese e Gelbison tra le tante) e protagonista già di 12 gol complessivi in stagione, mette in discesa la sfida per il Siracusa. Il Real Casalnuovo reagisce e accorcia con Pinna al 65’, ma chiude in inferiorità numerica per l’espulsione di Croce. Al triplice fischio la squadra di Esposito incassa lo stop nell’ultima partita di dicembre e dell’anno: dopo la sosta natalizia, il team granata affronterà il Portici al San Ciro.

Il tabellino

Siracusa: Lamberti Gozzo, Benassi, Suhs, Sena, Zampa, Aliperta, Vacca (79’ Arcidiacono), Alma (89’ Russotto), Maggio (64’ Sarao), Forchignone (79’ Limonelli). A disp.: Lumia, Kalombola, Markic, Ruffino, Teijo. All.: Cacciola

Real Casalnuovo: Rossi, Piga, Dicorato (89’ Camorani), Croce, Pinna, Reginaldo (59’ Ruggiero), Carnevale, Sosa, Bonavita (89’ Buchicchio), Pezzi, Vivacqua (89’ Castellano). A disp.: Viola, Morra, Bucolo, Sgambati, Cannavaro. All.: Esposito

Arbitro: Maccorin di Pordenone

Marcatori: 28’ Zampa (S), 50’ Maggio (S), 65’ Pinna (RC)

Ammoniti: Sena, Vacca, Alma, Suhs (S), Sosa, Piga, Pezzi (RC)

Espulso: all’85’ Croce (RC) per doppia ammonizione