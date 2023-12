Serie D - Palmese demolita dal Rotonda, il Portici piega l'Akragas

Si chiude nel peggiore dei modi il 2023 della Palmese. La squadra di Mario Pietropinto, chiamata all'ultima trasferta dell'anno, torna a casa con una pesante sconfitta: il Rotonda vince 5-0, non c'è storia allo stadio Di Sanzo. Rossoneri travolti dai padroni di casa, abili a sbloccare il match già dopo cinque giri di lancette con Callegari che sfrutta un errore di Moccia e deposita nel sacco. Al quarto d'ora di gioco arriva anche il raddoppio, con la firma di Cajazzo. Poco dopo la mezz'ora l'arbitro assegna un penalty alla squadra locale e Fernandez mette in cassaforte il successo. Nella ripresa Ankovic e Marino rendono ancora più pesante la giornata della Palmese, rimasta in dieci per l'espulsione di Manzo. Va meglio al Portici che piega l'Akragas al San Ciro e continua la sua corsa in zona salvezza. Al 13' Turchet lancia Maione in profondità, il bomber scatta sul filo del fuorigioco e batte Governali. Al 62' Marcucci, direttamente da calcio piazzato, raddoppia con una conclusione pregevole. Nel finale Marrale anticipa Gargiulo, si lancia verso la porta, evita De Luca e riaccende le speranze per l'Akragas. In pieno recupero Umile corre a destra e serve al centro Di Guida che, a porta sguarnita, chiude i giochi (3-1).

Palmese-Rotonda 5-0, 5' Callegari (R), 15' Cajazzo (R), 34' rig. Fernandez (R), 88' Ankovic (R), 90' Marino (R)

Portici-Akragas 3-1, 13' Maione (P), 62' Marcucci (P), 87' Marrale (A), 95' Di Guida (P)