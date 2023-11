Cuore e carattere, l'Ischia risponde due volte alla Romana. Giacomarro e Quirino in gol per i gialloblù

Un pareggio in extremis e un ottimo bottino in trasferta che porta a quattro la striscia di risultati utili consecutivi. L'Ischia Calcio di Enrico Buonocore riprende due volte la Romana grazie alla perla di Giacomarro e alla prima rete dell'under Quirino. La prima chance della gara è di marca gialloblù: Baldassi sguscia sulla destra e cerca un diagonale forte che si spegne di poco sul palo della porta difesa da Antolini. Al 13' primo affondo della Romana con un'azione personale di Ruggeri, la conclusione è facile preda di Gemito. L'equilibrio della partita viene interrotto al 20'. Gemito in uscita ostacola Calì, l'arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri, l'attaccante spiazza l'estremo difensore isolano. La reazione ischitana è tutta sui piedi di Damiano, attento Antolini. Al 35' deviazione di Baldassi che termina sul fondo. Ad inizio ripresa, i padroni di casa hanno la palla del raddoppio ma Armini ritarda la conclusione non approfittando della superiorità numerica. L'Ischia continua a premere e a chiudere i capitolini nella loro metà campo. Al 55' i gialloblù sfiorano la rete con Damiano, bravo a saltare due avversari: il tiro dell'under viene respinto dal portiere. Il pareggio arriva dopo l'ora di gioco con Giacomarro che dai ventidue metri fa partire una sassata che si spegne all'incrocio. All'88' pasticcio difensivo dei ragazzi di Buonocore, ne approfitta il neo entrato Alagna che insacca alle spalle di Gemito. Neanche il tempo di festeggiare per i capitolini e l'Ischia riacciuffa il nuovo pareggio con Quirino (colpo di testa) sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al triplice fischio è 2-2.

Il tabellino

Romana: Antolini, Tarantino (71' Avellini), Sfanò, Paolelli, Vagnoni (73' Errico), Fiore (35' Nannini), Spinosa, Ruggeri, Calì (82' Alagna), Armini (86' Romagnoli), Succi. A disp.: Allegrucci, Lisi, Ricozzi, Macrì. All.: D'Antoni

Ischia Calcio: Gemito, Florio, Ballirano, Maiorano, Montuori (93' Chiariello), Pastore, Giacomarro, Damiano (73' Quirino), Talamo (82' Pinto), Baldassi, Arcamone (46' Patalano). A disp.: Vivace, Cibelli, Di Meglio, Bisogno, Buono L. All.: Buonocore

Arbitro: Caggiari di Cagliari

Marcatori: 20' rig. Calì (R), 63' Giacomarro (I), 88' Alagna (R), 90' Quirino (I)

Ammoniti: Giacomarro (I), Talamo (I)