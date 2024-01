Beffa Real Casalnuovo, il Trapani ribalta il risultato e vince allo scadere

Tonfo interno per il Real Casalnuovo, terza sconfitta consecutiva in campionato. Allo stadio Iorio esulta il Trapani che ribalta la brigata di Raffaele Esposito, passata in vantaggio con Piga. Convitto e Bolcano rimontano e regalano la nona vittoria di fila alla capolista.

Primo tempo equilibrato e senza troppe emozioni. Dopo una fase di studio tra le due formazioni, è Kragl a calciare verso la porta al 20’ sugli sviluppi di un calcio piazzato: nessun problema per Rossi che neutralizza. La squadra napoletana prova ad avanzare, ma alla mezz’ora si registra un nuovo tentativo degli ospiti con Cocco che manda sul fondo. Soltanto nel finale di frazione il Toro fa correre un brivido a Ujkaj e compagni con una conclusione di Carnevale da fuori area. All’intervallo però resiste il risultato di parità allo stadio Iorio.

La ripresa invece si apre con un tiro di Sarno che si spegne alto. Al 54’ il Real Casalnuovo passa in vantaggio con Piga che infila il pallone alle spalle di Ujakj, non impeccabile nella circostanza. La reazione dell’undici di Torrisi è targata Cocco con un colpo di testa che termina a lato. Al 70’ i ragazzi di Esposito sfiorano il raddoppio con Pinna che spreca da buona posizione. Quattro minuti dopo Bollino pennella dalla destra, Convitto impatta e pareggia i conti. In pieno recupero arriva la beffa, con la prima della classe che ribalta il risultato con Bolcano (1-2). Nel finale polemiche ed espulsioni per Reginaldo e Licursi.

Il tabellino

Real Casalnuovo (3-5-2): Rossi; Sgambati, Sosa, Croce; Dicorato, Carnevale (80’ Ruggiero), Bonavita, Pinna, Piga; Reginaldo, Sarno (91’ Buchicchio). A disposizione: Viola, Castellano, Morra, Camorani, Bucolo, Pezzi, Cannavaro. All.: Licursi (Esposito squalificato)

Trapani (4-2-3-1): Ujkaj; Pino, Cristini (60’ Bolcano), Sabatino, Morleo (60’ Guerriero); Ba (60’ Palermo), Acquadro (90’ Samake); Sartore (46’ Bollino), Kragl, Convitto; Cocco. A disp.: Antonini, Balla, Crimi, Pipitone. All.: Torrisi

Arbitro: Francesco Aloise di Lodi

Marcatori: 54’ Piga (RC), 74’ Convitto (T), 94’ Bolcano (T)

Ammoniti: Carnevale, Rossi, Croce (RC), Ba, Convitto, Cocco, Bolcano (T)

Espulsi: Reginaldo, Licursi (RC)