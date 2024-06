Accordo raggiunto per il passaggio del titolo sportivo, lo storico club napoletano torna nel campionato nazionale

La Puteolana torna in Serie D, è ufficiale. Il club di Pozzuoli, dopo appena un anno di Eccellenza, ritrova il massimo campionato dilettantistico. Alle indiscrezioni delle ultime settimane è seguito l'annuncio odierno, i Diavoli Rossi hanno trovato l'accordo con il presidente e la dirigenza del Real Casalnuovo per il passaggio del titolo sportivo. La formazione flegrea dunque disputerà la competizione della quarta serie italiana nella stagione 2024/25. Maggiori dettagli saranno forniti nei prossimi giorni dalla stessa società.

La Puteolana, retrocessa in Eccellenza ad aprile 2023, si affaccia di nuovo sulla scena nazionale. A margine di un'annata non semplice sulla vetrina regionale e con l'obiettivo Coppa sfumato in finale, il club del presidente Di Costanzo tornerà a confrontarsi con le realtà di Serie D. Reduce da un ottimo cammino nel Girone I e considerata la rivelazione del gruppo, il Real Casalnuovo saluta la categoria. E ora si attenderà di conoscere il futuro della matricola terribile.

Il presidente Pietro Di Costanzo commenta: "Essere in Serie D quest'anno è per noi motivo di grande orgoglio, non posso che ringraziare la dirigenza del Real Casalnuovo per la disponibilità mostrata nei nostri confronti per il passaggio del titolo a Pozzuoli. Da parte nostra c'è voglia di riscatto, siamo già a lavoro per il futuro. Da presidente devo dire grazie a Ciro Di Meglio che da oltre un anno è al fianco della nostra famiglia. Ora è tempo di lavorare, a testa bassa, per far sì che Pozzuoli possa tornare a gioire. Il primo passo è stato fatto e non vogliamo fermarci".