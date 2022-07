La Puteolana si assicura l'attaccante Haberkon, la Palmese conferma Siano e Romano

Un nuovo elemento nella brigata di mister Marra, due conferme nella truppa del tecnico Pietropinto. Puteolana e Palmese, entrambe promosse in Serie D, si preparano al prossimo campionato. Entrambe vogliono farsi trovare pronte ai nastri di partenza della nuova stagione. I Diavoli Rossi, con un annuncio, hanno accolto Valentin Haberkon, centravanti argentino che rinforza il reparto offensivo: "L’Asd Puteolana 1902 comunica alla tifoseria ed agli organi di stampa l’arrivo dell’attaccante argentino Valentin Haberkon. Calciatore classe ‘95, ha vissuto l’ultima stagione nelle fila del Vigor Lamezia. Ha mosso i suoi primi passi nei settori giovanili di Indipendiente e Banfield, mentre ha disputato il campionato di Primera B Metropolitana indossando le maglie di Espanol e del Los Andes, totalizzando 61 presenze. In Italia per lui le esperienze con Rieti e Olympia Agnonese, prima dell’approdo al Vigor Lamezia. Indosserà ora la maglia granata alla corte di mister Marra".

I rossoneri, invece, hanno confermato il jolly Fabio Siano e il difensore Marco Romano in organico: "Conferma anche per Fabio Siano, calciatore dalla duttilità unica, difesa o centrocampo non fa differenza, dategli una maglia da titolare e lui la onorerà. Tiro preciso e cross teso sono le sue caratteristiche in fase offensiva, rapidità e anticipo in quella difensiva, un giolly che consentirà a mister Pietropinto di cambiare volto alla sua squadra a gara in corso e mettere alle corde l’avversario di turno. Marco Romano sarà rossonero anche per la stagione che verrà. Difensore di altri tempi, dotato di rapidità e stacco, piedi educati e giusta cattiveria. La sua duttilità consente di impiegarlo sia da centrale che eventualmente da terzino, ottimo feeling con la porta avversaria, diverse le sue reti in rossonero tra cui una nella stagione 2019/2020 al 95’ ai danni della Virtus Avellino che fece esplodere un comunale gremito e zuppo per la pioggia battente, una sofferenza ripagata dalla grande gioia per il 3-2 finale".