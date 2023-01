La Puteolana esonera Campilongo: si lavora al ritorno di Marra

Una sconfitta pesante e che costa cara a Salvatore Campilongo. L'allenatore è stato esonerato dalla Puteolana al termine della partita persa contro il Nardò. È questa la decisione del club granata che lavora al ritorno di Salvatore Marra in panchina. Questa la nota ufficiale dei Diavoli Rossi: "L’Asd Puteolana comunica alla tifoseria ed agli organi di stampa che mister Salvatore Campilongo è stato sollevato dall’incarico. La società ringrazia l’allenatore per quanto fatto e gli augura le migliori fortune professionali. Sollevati dal ruolo di vice allenatore, collaboratore tecnico e team manager rispettivamente Giovanni Esposito, Emanuele Campilongo e Raffaele Giustiniani. Per loro il medesimo augurio rivolto al tecnico".