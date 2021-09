Serie D, il programma della prima giornata: spicca un derby nel Girone H, in quattro impegnate in trasferta

Prove in esterna per Afragolese, Giugliano, Nola e San Giorgio. Derby partenopeo tra Mariglianese e Sorrento, il Portici ospita il Giarre

Il quarto campionato nazionale prenderà il via il prossimo 19 settembre. Le settimane di attesa sono terminate, le squadre impegnate nella competizione di Serie D sono pronte a scendere in campo. Alcune hanno già bagnato l'esordio in Coppa di categoria, per altre il debutto avverrà direttamente nel weekend. Sette saranno le sorelle partenopee chiamate a fronteggiare il tortuoso percorso che riserverà il massimo scenario dilettantistico.

Afragolese e il neonato Giugliano saranno le due squadre della Provincia incaricate a sfidare avversari laziali e sardi nel Girone G. Per i rossoblù - con l'incertezza dell'allenatore dopo la separazione consensuale da Massimo Agovino - ci sarà il test sul territorio capitolino contro la Vis Artena. I gialloblù saranno di scena allo Stadio Vanni Sanna, la Torres ospiterà la compagine allenata da Giovanni Ferraro.

Nel Girone H spicca il derby tra la neopromossa Mariglianese e la conferma Sorrento. Il gruppo di Luigi Sanchez accoglierà la brigata di Renato Cioffi all'impianto Ugo Gobbato di Pomigliano d'Arco. Trasferta campana per il riammesso Nola che farà visita alla Casertana, formazione indicata come favorita per il vertice della graduatoria. Il San Giorgio, archiviata l'interessante prestazione del Simonetta Lamberti di Cava de' Tirreni in Coppa, andrà in Puglia per affrontare la Virtus Matino.

Appuntamento casalingo per il Portici, inserito nel Girone I di Serie D. L'organico di Savio Sarnataro accoglierà il Giarre nel fortino del San Ciro. Messa alle spalle la vittoria casalinga contro la Mariglianese, il team napoletano aprirà il percorso in campionato per i siciliani che ritrovano la Serie D dopo 14 anni.