Serie D/Poule Scudetto - Il Giugliano conquista la finalissima: sconfitto il Sangiuliano City a domicilio, Ferrari e Cerone in rete

Semifinale della Poule Scudetto, allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni si gioca Sangiuliano City-Giugliano. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria nel Girone B di Serie D e dal doppio successo nel Gruppo 1 della competizione riservata alle vincitrici. Stesso rendimento per i Tigrotti, protagonisti nel Girone G e nel Gruppo 3 con Gelbison e Audace Cerignola. L'accesso alle final four è soltanto il primo passo per accedere all'epilogo del torneo.

Sul suolo lombardo va in scena una gara equilibrata fin dalle battute iniziali. Buona intensità all'avvio, il Giugliano è più propositivo e affonda maggiormente il colpo. Il Sangiuliano, tuttavia, costruisce la prima occasione con un calcio piazzato all'11': Baietti non corre particolari pericoli. Al 17' la difesa locale anticipa Ferrari nel momento clou della manovra. Sul calcio d'angolo successivo, è proprio l'attaccante a sbucare tra le maglie avversarie: colpo di testa perfetto e sfera alle spalle di Balducci. Al 19' replica la compagine di Ciceri con una conclusione larga di Zanon. Alla mezz'ora, il portiere campano deve compiere un vero miracolo su Cogliati, insidioso da distanza ravvicinata. Sul ribaltamento di fronte, la retroguardia gialloverde si oppone all'insistenza di Ferrari. Al 36' Pascali è protagonista di una botta imprecisa dal limite dell'area. Non succede più nulla, il risultato non cambia e si va a riposo sul punteggio di 0-1.

La ripresa si apre con un tiro di De Rosa, il mancino non è indirizzato verso lo specchio e Balducci osserva il pallone terminare fuori. Il team di casa alza il baricentro e punta alla rimonta, gli ospiti fanno densità e si affidano alle ripartenze. Al 58' errore in uscita del Giugliano, gli attaccanti avversari non riescono ad approfittare della situazione: provvidenziale la chiusura di capitan Poziello. Passa un minuto e, sugli sviluppi di una palla inattiva, ci pensa Fall a ristabilire la parità con una giocata ravvicinata che supera Baietti. Al 63' Balducci deve respingere un bolide di Ferrari, sul prosieguo i napoletani protestano per un possibile penalty ma l'arbitro non è d'accordo. Al 73', ancora dalla bandierina, gli uomini di Ferraro vanno vicini al bersaglio. A un quarto d'ora dal termine, sono i ragazzi di Ciceri a sfiorare l'occasione del ribaltone con Fall. Nel finale, i gialloblù sviluppano un'ottima trama offensiva dalla sinistra: sul cross si avventa Cerone che calcia di prima intenzione e batte l'estremo difensore.

Vittoria in extremis per il Giugliano che evita la lotteria dai rigori e conquista l'accesso alla finalissima: sconfitto il Sangiuliano allo Stadio Ernesto Breda.